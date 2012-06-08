Экологи: партия власти уничтожает систему, которая строилась 20 лет

Согласно законопроекту предлагается ликвидировать территориальные органы Министерства экологии и природных ресурсов Украины (Государственных управлений охраны окружающей природной среды) в областях и перевести их в подчинение облгосадминистраций в качестве структурных подразделений.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, подписанном Всеукраинской экологической общественной организацией "МАМА-86", Национальным экологическим центром Украины, экологической группой "Печенеги" (Харьков), эколого-культурным центром "Бахмат" (Донецкая область), Крымской республиканской ассоциацией "Экология и мир" (Симферополь), международной благотворительной организацией "Экология. Право. Человек" (Львов).

"Партия власти отметила международный День окружающей среды принятием в первом чтении законопроекта, который уничтожает полностью систему государственного экологического управления и экобезопасности, строившуюся в Украине более 20 лет", - говорится в заявлении.

Экологи отмечают, что на рассмотрение законопроекта со всеми выступлениями и двумя голосованиями (рассмотрение по сокращенной процедуре и принятие в первом чтении) хватило 10 минут. "В целом можно увидеть, что схема отрежиссирована и реализована одинаковым образом практически на всех законопроектах, которых в этот день, пользуясь наличием большинства голосов у Партии регионов и коалиции, таким экспресс-способом принято довольно много", - отмечается в документе.

"Показательно, что "за" проголосовал Николай Шершун, первый заместитель председателя экологического Комитета Верховной Рады, несмотря на решение своего же комитета об отклонении этого законопроекта", - отмечают экологи.

Общественные организации обращаются к обществу с очередным предупреждением относительно угроз, которые несут Украине и окружающей среде и конкретный законопроект, и те люди, которые его лоббируют и поддерживают.

По оценкам экологов, предложенная административная реформа в сфере окружающей среды приведет к утрате налаженной системы государственного экомониторинга относительно состояния окружающей среды и загрязнения ее компонентов (воды, воздуха, почв, биоты) как непременной составной системы управления окружающей средой, использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов, к утрате контроля за деятельностью предприятий, учреждений и организаций в сфере природопользования в части наличия документов разрешительного характера, поскольку, согласно указу и законопроекту № 10218, эта функция переходит от 25 территориальных управлений к одному из отделов Минприроды, а также к концентрации управленческих полномочий относительно ресурсов национального уровня в руках местных администраций, что будет угрожать обоснованности и системности принятия государственных решений в сфере охраны национальных природных богатств, принадлежащих народу Украины, а также способно привести к усилению коррупции.

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Справка УНИАН. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне) зарегистрирован в Верховной Раде 16 марта по инициативе народного депутата Юрия Мирошниченко.

Верховная Рада 5 июня приняла решение о рассмотрении законопроекта по сокращенной процедуре, в результате которой 234 из 266 зарегистрированных в сессионном зале депутатов поддержали его принятия в первом чтении.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 19 законодательных актов Украины, которые регулируют вопросы деятельности 4 центральных органов исполнительной власти, а именно: Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Государственной экологической инспекции Украины.

Законопроект разработан с целью избавить Кабинет министров от выполнения несвойственных ему функций и возложить эти функции на соответствующие министерства, с целью оптимизации распределения функций между территориальными органами Министерства экологии и природных ресурсов и местными госадминистрациями.