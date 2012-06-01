Детям могут запретить самостоятельно покупать лекарства в аптеке

Как сообщает Правительственный портал, данный проект направлен на урегулирование ситуации с неконтролированным злоупотреблением лекарственными средствами малолетними лицами.

Реализовать указанную цель предлагается путем внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 31.10.2011 № 723 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами», установив нормы, согласно которым отпуск лекарственных средств разрешается только лицам, достигшим 14 лет.