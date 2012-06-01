Сегодня вступает в силу новый Таможенный кодекс

Напомним, 21 апреля т.г. Таможенный кодекс был опубликован в газете «Голос Украины» (№№73-74) и вступает в действие с первого числа второго месяца после его публикации, то есть с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, парламент принимал кодекс дважды. После его принятия 3 ноября 2011 года документ был заветирован Президентом. 13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками.

19 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 13 марта т.г.