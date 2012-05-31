На Андреевском спуске разберут 5 домов, чтобы потом собрать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КГГА Александр Попов.

Он отметил, что завершаются первые два этапа реконструкции Андреевского спуска, но предусмотрен третий, в ходе которого планируется обустроить аварийные дома.

По словам А.Попова, возможно, этот этап будет реализован в течение этого и следующего годов.

«Аварийных домов 5. Есть дома, которые нужно будет разбирать, потому что они просто в состоянии, которое эксплуатировать невозможно. Каждый дом имеет вывод специалистов о дальнейшей возможной эксплуатации», - подчеркнул А.Попов.

По его словам, реконструкция будет осуществлена на тех объектах, которые после этого можно будет эксплуатировать, но некоторые дома «придется разобрать и восстановить в том виде, в котором они были».

А.Попов пообещал, что детальная информация об этих объектах будет предоставлена СМИ после принятия окончательных решений. «Мы сохраним историческое наследие, которое было, и я готов это гарантировать», - заверил председатель КГГА.

По информации А.Попова, три из пяты объектов находятся в коммунальной собственности, и уже в ближайшее время будет рассмотрена перспектива их реконструкции.

«И несколько объектов – частные, с владельцами которых проводится работа относительно их участия в реконструкции, восстановления этих объектов как исторических памятников», - сказал А.Попов.