Молодой донетчанин грабил банкоматы с помощью автогена

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По их данным, он ограбил банкоматы в городах Николаевка, Краматорск, Константиновка, Дружковка и Красный Лиман.

Так, было установлено, что злоумышленник проник в подсобное помещение завода в г. Дружковке, используя сварочное оборудование, вскрыл заднюю стенку установленного там банкомата и похитил 500 тыс грн.

Также имела место кража денежных средств в сумме свыше 260 тыс грн из банкомата, расположенного в отделении почтовой связи в г. Красный Лиман. Взлом происходил также с помощью сварочного оборудования.

Прежде чем совершить кражу, злоумышленник в разных городах области осматривал место взлома на наличие камер видеонаблюдения и грабил лишь те банкоматы, где наблюдение отсутствовало.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан во время очередной попытки ограбления.

Уголовное дело возбуждено по восьми эпизодам краж.

По делу ведется досудебное следствие. Ход расследования контролируется прокуратурой области.