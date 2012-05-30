Молодой донетчанин грабил банкоматы с помощью автогена
В Донецкой области задержан 30-летний житель Славянска, который похитил более 1 млн грн, вскрывая банкоматы в разных городах региона.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
По их данным, он ограбил банкоматы в городах Николаевка, Краматорск, Константиновка, Дружковка и Красный Лиман.
Так, было установлено, что злоумышленник проник в подсобное помещение завода в г. Дружковке, используя сварочное оборудование, вскрыл заднюю стенку установленного там банкомата и похитил 500 тыс грн.
Также имела место кража денежных средств в сумме свыше 260 тыс грн из банкомата, расположенного в отделении почтовой связи в г. Красный Лиман. Взлом происходил также с помощью сварочного оборудования.
Прежде чем совершить кражу, злоумышленник в разных городах области осматривал место взлома на наличие камер видеонаблюдения и грабил лишь те банкоматы, где наблюдение отсутствовало.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан во время очередной попытки ограбления.
Уголовное дело возбуждено по восьми эпизодам краж.
По делу ведется досудебное следствие. Ход расследования контролируется прокуратурой области.