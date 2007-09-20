Ющенко: Сегодня быть честным судьей – это большой риск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет настаивать на безотлагательном принятии новоизбранной Верховной Радой законов, которые ускорят проведение судебной реформы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал вчера во время торжественной церемонии принятия присяги судьями, впервые назначенными на должность профессионального судьи.

Он отметил необходимость реформы судебной системы, которая является источником преодоления коррупции, подчеркнув, что пока «система судопроизводства в Украине является неэффективной». По словам Президента, нерассмотренными в судах остаются каждое десятое гражданское и каждое пятое уголовное дела.

В.ЮЩЕНКО убежден, что авторитет украинского суда должен быть восстановлен.

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил исключительную важность для страны профессии судьи, ее место в формировании будущего государства. «Сегодня быть честным судьей – это большой риск», – отметил Президент.