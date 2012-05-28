Ахметов поставил свой бизнес на новые колеса

Сделка должна закрыться до конца года, что позволит СКМ экономить $12-20 млн в год на перевозке продукции своих предприятий, подсчитал Коммерсант.

СКМ получила разрешение Антимонопольного комитета на получение контроля над ООО "Лемтранс". Это позволит СКМ увеличить свою долю с 19,95% уставного фонда до более 50%.

"После получения разрешения на концентрацию от иностранных антимонопольных органов и завершения всех формальностей СКМ планирует получить контрольный пакет в "Лемтрансе". После этого компания сможет войти в состав нашего транспортного направления, и в будущем мы надеемся довести свою долю в ней до 100%",— отметили в пресс-службе СКМ.

Планируемую сумму сделки в СКМ не разглашают: "Мы можем сказать, что скорее всего это будут и прямые инвестиции в компанию, и покупка долей других участников". Своих партнеров в "Лемтрансе" в СКМ не разглашают. Впрочем, источник, знакомый с условиями сделки, сообщил, что, в частности, будет выкуплена доля, подконтрольная господину Пригодскому (депутат от ПР).

В СКМ говорят, что готовы инвестировать уже в этом году до 350 млн долл в развитие компании.

Компания "Лемтранс" — крупнейший частный перевозчик грузов и экспедитор, создана в 1999 году. Эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава (весь частный парк полувагонов в Украине — 26 тыс.)