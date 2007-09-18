Шуфрич пугает еще одной катастрофой на Львовщине

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы заявляет, что проведение экспериментального испытания установки по утилизации компонента ракетного топлива „меланж” может привести к возникновению чрезвычайной ситуации с выбросами в окружающую среду опасных химических веществ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МЧС Украины.

Как отмечается в документе, “проект на установку по утилизации меланжа разработан ОАО «Горхимпром». Заказчиком проекта выступает консорциум «Экко технолоджис», который создан с разрешения МО Украины для участия в международном тендере ОБСЕ. Данная установка была передана польской стороной консорциуму „Экко технолоджиз” в виде гуманитарной помощи и на основании решения министра обороны ГРИЦЕНКО А.С. размещена в в/ч А 1642 г. Радехов. Организационные мероприятия по подготовке эксперимента возложены на предприятие Минобороны „Укроборонлизинг” и Департамент утилизации ракет и боеприпасов Минобороны. По информации заместителя министра ТЕРЕЩЕНКО В.И. испытание указанной установки по утилизации меланжа запланировано провести 17 сентября 2007 года в в/ч А 1642 г. Радехов”.

“По информации ГУ МЧС во Львовской области, говорится далее в заявлении МЧС, по состоянию на 18.09.2007 заказчик - консорциум «Экко технолоджис» до сих пор не получил соответствующее разрешение от Госуправления охраны окружающей природной среды во Львовской области на эксплуатацию установки по утилизации меланжа и окончательное положительное заключение экологической экспертизы Минприроды”.

Согласно предварительному заключению государственной экологической экспертизы, утвержденной Госуправлением охраны окружающей природной среды во Львовской области 14.09.2007, заказчик должен был: получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; внести изменения в разрешение на спецводопользование; заключить соглашения на вывоз конечного продукта утилизации. “До сих пор заказчиком эти условия не выполнены”, - отмечает МЧС.

Авторы заявления подчеркивают, что “в адрес Главного управления МЧС Украины во Львовской области проектная документация на установку по утилизации меланжа или какие-либо другие документы от заказчика, в/ч А1642 Западного оперативного командования Минобороны или других структур Минобороны не поступали и соответственно не рассматривались”. “Указанное является грубым нарушением требований Закона Украины „Об экологической экспертизе”, - заявляет МЧС и напоминает, что согласно статье 10 Закона Украины „О пожарной безопасности” „внедрение новых технологий без разрешения органов государственного пожарного надзора запрещено”.

До сих пор вопросы относительно разработки технологий по утилизации меланжа в Украине не решены. Так, технологии, которые были предложены научным инновационным внедряющим предприятием „Струм”, научно-исследовательским институтом химических продуктов Минагрополитики и Таврийского национального университета им. В.И. Вернадского, по отзыву Института физико-органической химии и углехимии им. Литвиненко НАН Украины, нуждаются в существенной доработке.

Учитывая отмеченное, ГУ МЧС во Львовской области обратилось во Львовский областной совет, Львовскую облгосадминистрацию, Западное оперативное командование Минобороны, к Главному государственному санитарному врачу области и Госуправление охраны окружающей природной среды во Львовской области с предостережением. Также Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы направило официальный запрос Генеральной прокуратуре Украины и Министерству охраны окружающей природной среды Украины о выяснении причин и обстоятельств грубого нарушения действующего законодательства должностными лицами Минобороны относительно утилизации компонента ракетного топлива „меланж” по недопущению возникновения экологической катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сообщил, что Министерство обороны Украины на протяжении 3-х лет планирует утилизировать около 16 тыс. тонн ракетного топлива типа «меланж». А.ГРИЦЕНКО также отметил, что установку поставила бесплатно Польша, и добавил, эта установка способна утилизировать около 1 тыс. тонн такого топлива на протяжении года. Министр также сообщил, что в ВСУ находится около 17 тыс. тонн «меланжа», подлежащих утилизации. В частности, в Белой Церкви хранится 1,4 тыс. тонн, в Винницкой области – 1 тыс. тонн, в Одесской области – 3 тыс. тонн, в Ивано-Франковской – 2,3 тыс. тонн, во Львовской – 3,3 тыс. тонн, в Харьковской – 5,3 тыс. тонн. При этом он отметил, что для нужд Минобороны необходимо около 300 тонн. По словам А.ГРИЦЕНКО, при помощи ОБСЕ планируется утилизировать 3 тыс. тонн ракетного топлива, а около 1 тыс. тонн передать на химические предприятия РФ. Для утилизации остального топлива планируется поставить такие же установки, как в Радехове.

***Ракетный окислитель “меланж” – это смесь азотной кислоты со многими химическими компонентами. Его добавляли в ракетное топливо в 50–60 годах прошлого века. После изъятия ракет с жидким топливом 200 тысяч тонн “меланжа” и сегодня хранится во многих странах – участницах бывшего Варшавского Договора. Однако наибольшее его количество – свыше 16 тысяч тонн - находится в Украине.