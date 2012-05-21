В Украину приехал папский дипломат

Об этом сообщает официальный сайт Украинской греко-католической церкви.

Как сказал сам К.М.Челли по приезде в Киев, цель его визита в Киев и Львов - засвидетельствовать любовь Папы Римского к Церкви в Украине.

«Любовь Папы к людям, которые проживают в этой стране и шагают современными путями. Я приехал также, чтобы слушать. Я очень заинтересован ознакомиться с вашим опытом в сфере социальных коммуникаций, но также поделиться с вами моим опытом. По моему мнению, опыт разных Церквей, который они приобрели в последние годы, представляет богатство, которым следует делиться с другими», - сказал папский дипломат.

Он надеется пережить в Украине «теплые, братские встречи, отмеченные диалогом во взаимном уважении, диалогом, который будет проходить в атмосфере слушания, восприятия и взаимной открытости. Должны понять все вместе, что следует улучшить, чтобы Церковь могла успешно проповедовать это таинство любви Бога к современному человеку».

«Это – наша общая ответственность: проповедовать в нынешнем социальном контексте таинство любви Бога к человеку. Церковь должна беспокоиться о том, как проповедовать, даже, я бы сказал, как докричаться до сегодняшнего мира, что Бог любит современного человека безграничной любовью. Это – центр и суть нашей коммуникации. Мы призваны проповедовать именно это. Поэтому я верю, что это будут дни, отмеченные большой заинтересованностью, желанием обменяться опытом и вести диалог в уважении», - сказал его высокопреосвященство К.М.Челли.

Визит папского дипломата в Украине проходит с 20 по 24 мая 2012 года.

В рамках визита состоялась лекция К М. Челли в Институте международных отношений и Институте журналистики Киевского национального университета им. Т.Шевченко на тему «Провозглашать ценности сегодня».

Президент Папского Совета социальной коммуникации прочитает лекцию для семинаристов, студентов Украинского католического университета и католических журналистов на тему: «Новые медиа и христианская идентичность». Он также проведет ряд встреч с официальным руководством УГКЦ.

*** К.М.Челли в 1970 году поступил на дипломатическую службу Папского Престола. Нес службу при Апостольских Нунциатурах в Гондурасе, Аргентине и на Филиппинах. В 1990 году он стал заместителем Генерального секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата Папского Престола. 16 декабря 1995 года был назначен секретарем наследия администрации Папского Престола, и вскоре – 6 января 1996 года – был освящен на епископа Папой Иоанном Павлом II.

Вместе с Йоси Бейлин, заместителем министра иностранных дел Израиля, подписал 30 декабря 1993 года в Иерусалиме первое соглашение – так называемое основное соглашение - между Святым Престолом и Государством Израиль.

Ведущий специалист по международным отношениям, некоторое время занимался отношениями с Китаем и Вьетнамом, был членом разных делегаций, которые направлялись на Восток. 27 июня 2007 года Папой Бенедиктом XVI назначен президентом Папского совета по социальным коммуникациям и президентом Библиотеки фильмов Ватикана.

26 мая 2009 г. назначен Папой Бенедиктом XVI президентом совета директоров Центра телевидения Ватикана.