Гриценко опровергает информацию о переговорах с Америкой

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО опровергает сообщение некоторых СМИ о том, что Минобороны ведет переговоры с США относительно покупки самолетов F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Конотопе.

«Минобороны не ведет переговоры с американской стороной относительно покупки самолетов F-16. Точка», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, 18 сентября издание «Сегодня» со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах обнародовало информацию о том, что якобы Минобороны ведет переговоры с США о приобретении истребителей F-16 “Фалькон”.