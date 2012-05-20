Неизвестные в масках избили организаторов гей-парада в Киеве
16:37, 20 мая 2012Общество
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Сегодня в Киеве неподалеку от станции метро «Дарница» группа неизвестных избила двоих соорганизаторов несостоявшегося гей-парада.
Как сообщили УНИАН очевидцы инцидента, примерно около 16 часов три человека, позиционирующие себя представителями нетрадиционной ориентации, общаясь с журналистами, сообщили, что запланированный на сегодня так называемый парад секс-меншинств в районе станции метро «Днепр» отменяется по причине «некоторых угроз».
По словам собеседника агентства, во время общения с представителями СМИ группа неизвестных в масках в количестве 10-15 человек напала на данных лиц, предварительно распылив из баллончика какое - то вещество и избив их после этого руками и ногами.
После инцидента на место происшествия вызвали милицию.
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