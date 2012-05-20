Неизвестные в масках избили организаторов гей-парада в Киеве

Как сообщили УНИАН очевидцы инцидента, примерно около 16 часов три человека, позиционирующие себя представителями нетрадиционной ориентации, общаясь с журналистами, сообщили, что запланированный на сегодня так называемый парад секс-меншинств в районе станции метро «Днепр» отменяется по причине «некоторых угроз».

По словам собеседника агентства, во время общения с представителями СМИ группа неизвестных в масках в количестве 10-15 человек напала на данных лиц, предварительно распылив из баллончика какое - то вещество и избив их после этого руками и ногами.

После инцидента на место происшествия вызвали милицию.