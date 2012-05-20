Возле магазина в центре Киева прогремел взрыв

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

По данным отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня ночью около 3 часов по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на проспекте Победы возле витрины одного из магазинов взорвался неизвестный предмет. Как сообщили в милиции, к месту происшествия сразу были направлены следственно-оперативные и взрыво-технические службы.

«При проведении осмотра места происшествия было установлено, что сработало самодельное взрывное устройство. Также выяснили, что взрывоопасный предмет был установлен на подоконнике с внешней стороны магазина. Во время взрыва никто не пострадал», - сообщили в столичном главке, отметив, что дополнительно при осмотре прилегающей к магазину территории не было выявлено каких-либо взрывоопасных или подозрительных предметов. Во время опроса, как отметили в милиции, владелец магазина объяснил, что в совершенном он подозревает своих конкурентов по бизнесу.

Проводится доследственная проверка, во время которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.