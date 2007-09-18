Доехать на метро до Голосеево? Подождите еще немного...

Три станции киевского метро в направлении массива Теремки запланировано открыть в конце 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по поручению мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, профильные городские службы ускорили строительство столичной подземки до массива Теремки. На обустройство участка Куреневско-Красноармейской линии киевского метрополитена от станции «Лыбидская» до станции «Выставочный центр» уже освоено 232,410 млн. грн., в том числе за 2007 год – 92,77 млн. грн.

По информации первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, работы проходят очень интенсивно. Для их ускорения ОАО "Метрострой" даже планирует закупить в октябре еще один туннелепроходной комплекс. После завершения строительства обязательно будет возобновлено благоустройство территории и парковой зоны, асфальтовое покрытие проезжих частей и покрытие тротуаров (их заменят фигурными элементами).

Пуск первой очереди с открытием трех станционных комплексов состоится уже в декабре следующего года. Строительство станций "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская", которые будут иметь пропускную способность почти 34 тыс. чел. в час, позволит значительно разгрузить станцию «Лыбидская» и предотвратить большое скопление пассажиров в «часы пик». Вторую очередь – до Выставочного центра – завершат до 2011 года.

Общая стоимость проекта – 2,1 млрд. грн. Поэтому, как при строительстве и других социально важных объектов, к развитию столичной подземки и дорожно-транспортной сети максимально привлекаются инвестиции. Как заверяют специалисты, работы будут завершены своевременно, поскольку к ним привлечены дополнительно специалисты, техника и выделена необходимая сумма.