В Киеве демонтируют главный легкоатлетический стадион под автостоянку

Об этом "Украинской правде. Киев" сообщили спортсмены, которые там тренируются.

Сегодня на стадионе начали демонтировать беговые дорожки. Ранее был демонтирован сектор для метателей ядра и молота.

По предварительным данным, территория стадиона "Атлет" будет преобразована в стоянку для автобусов к Евро-2012.

По словам председателя КГГА Александра Попова, в дни проведения Евро-2012 в 1,5-километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский" будет действовать 3 тысячи 200 парковочных мест.