В Киеве демонтируют главный легкоатлетический стадион под автостоянку
12:49, 18 мая 2012Общество
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В Печерском районе Киева начали демонтаж легкоатлетического стадиона “Атлет”, который считается главным легкоатлетическим комплексом города, чтобы освободить место для автобусной стоянки к Евро-2012.
Стадион Атлет стал жертвой футбольного чемпионата
Об этом "Украинской правде. Киев" сообщили спортсмены, которые там тренируются.
Сегодня на стадионе начали демонтировать беговые дорожки. Ранее был демонтирован сектор для метателей ядра и молота.
По предварительным данным, территория стадиона "Атлет" будет преобразована в стоянку для автобусов к Евро-2012.
По словам председателя КГГА Александра Попова, в дни проведения Евро-2012 в 1,5-километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский" будет действовать 3 тысячи 200 парковочных мест.
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