Тимошенко призывает бросить иллюзии о Партии регионов и о втором гос. языке

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выражает сожаление, что у части людей в Украине до сих пор остаются какие-то иллюзии относительно обещаний Партии регионов о втором государственном языке. Об этом она сказала на пресс-конференции в Сумах, отвечая на вопрос по поводу заявления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что собрано 3 миллиона подписей за проведение референдума по русскому языку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, при этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня каждый человек в Украине может проанализировать, как В.ЯНУКОВИЧ выполнял свои обещания, которые он давал на каждых выборах.

«Находясь у власти три года и имея большинство в парламенте, они даже ни разу не поставили на голосование вопрос о втором государственном языке. Они, по-видимому, думали, что у них впереди многие годы во власти, и люди успеют забыть их обещания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.