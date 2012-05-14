Мэра города-спутника Луганска поймали с поличным

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко.

По ее информации, «задержаны трое: мэр, еще одно должностное лицо и депутат Александровского городского совета. Все эти чиновники являются членами земельной комиссии горсовета. И они вымогали взятку порядка 130 тысяч грн за предоставление земельных участков в районе города Александровска», - сказала Ю.Еременко.

По ее словам, в задержании принимали участие сотрудники СБУ и областной прокуратуры.

«В настоящий момент задержанных опрашивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины», - сказала Ю.Еременко.

Как сообщил УНИАН депутат Александровского городского совета Николай Стрельцов, «следственная группа работает в самом здании исполкома. Работников вывели из здания и по очереди их вызывают для дачи показаний. Автомобиль мэра стоит возле здания, он находится внутри, и его допрашивают».

*** В 2008 году предыдущий мэр Александровска Нелли Маринченко была осуждена на 8 лет лишения свободы за получение взятки в 220 тыс. грн.