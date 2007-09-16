17 сентября в 16-00 пресс-конференция MTV Ukraine. Участники: ген.директор, старший вице-президент MTV Networks International по новым рынкам Бавнет Синг, ген.директор MTV Ukraine Евгений Ступка, директор программного отдела MTV Ukraine Нинослав Йованович, ведущая MTV Ukraine Ирэна Карпа.Участники расскажут о подробностях создания музыкальных и развлекательных программ, проведут допремьерный показ первой украинской программы MTV "Made", познакомят с ведущими MTV Ukraine и планами корпорации Viacom в Украине (“Українські новини”, ул. Эспланадная, 20, 1 этаж). Нужна аккредитация. Телефон: 80504165457, e-mail: dehtyarov@nordspr.com.ua до 12-00 17 сентября.