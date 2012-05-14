СМИ: Сын следователя прокуратуры потехи ради открыл огонь в центре Луганска

Об этом газете "Сегодня" сообщили источники в МВД.

«В субботу по линии 102 поступило несколько сообщений, что на улице Лутугинской неизвестный гражданин открыл стрельбу из своего автомобиля Mazda по водителям других машин, - рассказал источник. - Один из водителей запомнил номер Mazda, милиция ввела план «Перехват». Вскоре подозреваемый - им оказался сын следователя облпрокуратуры Евгений М. - был вычислен и задержан, это произошло у него дома. Выводили парня в наручниках, у него изъяли пистолет. Разрешения на хранение и ношение у него не было, Евгений был доставлен в райотдел. Предварительно известно, что в момент стрельбы он был трезв. Наверняка, стрелял, чтобы развлечься».

В Луганской облпрокуратуре пока не подтвердили, но и не опровергли факта ЧП с сыном следователя.