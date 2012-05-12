Студент, покупая лотерейные билеты, рассчитался фальшивыми двухсотками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, второкурсник решил испытать фальшивки, приобретя три билета государственной лотереи «Спорт-лига» по 200 грн каждый. Продавец лотерей, взяв купюры в руки, сразу же заметила, что они ненастоящие. Однако студент просто схватил лотерейные билеты и убежал. Вскоре милиционеры его задержали.

Юноша заверил работников милиции, что фальшивые купюры номиналом 200 грн каждая он нашел в дизель-поезде. Однако его признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины – сбыт поддельной национальной валюты.

Зборовский районный суд назначил наказание юноше в виде 1 тыс. грн. штрафа.