Прокуратура объяснила, что изменилось за четыре года в закрытом деле политика

Об этом сегодня сообщила журналистам прокурор области Наталья Марчук.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.Марчук, дело в 2008 году было возбуждено по факту ДТП и затем оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

10 мая прокуратурой области было возбуждено новое дело по ст. 286 ч.2 УК Украины.

Основанием для возбуждения, по словам прокурора, были выявленные в ходе прокурорской проверки ошибки, допущенные экспертами, установление точной скорости движений машины З.Краснова (120 км/ч) и наличие тяжких последствий - инвалидность у потерпевшего.

Н.Марчук заявила, что нет никаких оснований считать, что в этом деле есть политический подтекст.

«У пострадавшего инвалидность. Почему же мы ищем политический подтекст?», - сказала она.

Как сообщалось ранее, общественная организация "Громадська сила" заявила о политическом характере задержания своего лидера.

11 мая милиция задержала лидера общественной организации «Громадська сила» З.Краснова в Днепропетровске.