”Свободные зоны” завозят мясо по 6 грн., но оно же 1952 года

Лидер блока “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что в результате контрабандных сделок по ввозу мясной продукции в Украину через свободные экономические зоны, в частности, в Донецкой области, государство ежегодно теряет 1 миллиард гривен. Об этом он заявил сегодня, выступая на митинге в Червонограде Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, “мясо, которое ввозится в Украину первичной стоимостью по 6 грн. за 1 кг, поступает, в частности, с Аргентины и датируется 1952 годом заморозки”. В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО отметил: “Я отвечаю за свои слова”.

Также он подчеркнул, что «такими сделками украинская мафия грабит украинский народ, и чтобы дать отпор этому, необходима жесткая, бескомпромиссная борьба с коррупцией, что гарантирует, будет делать в парламенте блок “Наша Украина – Народная самооборона” вместе с другими демократическими силами”.