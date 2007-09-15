БЮТ после победы на выборах внесет свой вариант бюджета
Тимошенко-экономист разбирает бюджет от ПР
После победы на досрочных парламентских выборах Блок Юлии ТИМОШЕНКО внесет на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета, принципиально отличающийся от того варианта, который утвердил правительство Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в субботу на пресс-конференции в Керчи.
«Если наша политическая команда сможет набрать большинство в парламенте, создать все необходимые условия для формирования правительства, мы не будем голосовать за бюджет, который предлагает Партия регионов», - цитирует лидера БЮТ пресс-служба блока.
По ее словам, «будет разработан абсолютно новый бюджет, который учтет все ресурсы страны, которые сегодня сознательно оставлены Партией регионов в тени».
Ю.ТИМОШЕНКО настаивает, что предложенный нынешним правительством бюджет продолжает традицию колоссальной инфляции.
По ее оценкам, такой инфляции, которая есть сегодня в Украине, в современном мире не существует.
По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, инфляция является следствием проведенных правительством чрезмерных заимствований в бюджет, в результате чего возникла долговая инфляция - когда дефицит бюджета покрывается заимствованиями, а затем, вследствие этого поднимаются цены.
Также лидер БЮТ считает, что заложенные в проект бюджета-2008 показатели роста валового внутреннего продукта (ВВП) не отвечают действительности.
«Это не реальный рост ВВП, а инфляционный. И то, что они на следующий год закладывают дефицит бюджета еще больше, чем в прошлом году, свидетельствует о том, что и в следующем году они будут накапливать долги, которые будут разрушать стабильность цен и будут переносить непосильные долговые обязательства на будущие поколения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.