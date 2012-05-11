Театр "Киев" выпал из бюджета Киева

Об этом УНИАН сообщил депутат Киевсовета (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

Депутат информировал, что прокуратура Киева обратилась в КГГА и Киевсовет с письмами, в которых выразила просьбу решить вопрос с финансированием муниципального театра «Киев», поскольку отсутствие средств приводит к возникновению значительной задолженности перед бюджетом города и по зарплате работникам театра.

По словам А.Бригинца, финансирование театра «Киев», предусмотрено решением Киевсовета «О бюджете города Киева на 2012 год» в размере 1 млн 932 тыс. грн на оплату труда коллектива театра, до сих пор не началось. Театр не может получить соответствующие средства, поскольку Главное управление культуры исключило его из списка сети учреждений и организаций, которые финансируются из местного бюджета, объяснил депутат. Таким образом, деньги для театра предусмотрены, но из-за определенных юридических принципов заведение культуры было исключено из указанной сети, поэтому профинансировать театр практически невозможно.

«Конфликт между руководством КГГА и руководством театра не должен влиять на коллектив и их семьи, которые с нового года не имеют надлежащего финансирования. Более того, я уверен, что если Киевсовет принял решение о выделении денег театру, то КГГА обязана найти механизм, который позволит театру получить эти деньги», - убежден А.Бригинец.

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля начальник Главного управления культуры и искусств КГГА Светлана Зорина заявила, что управление не внесло театр «Киев» в свою сеть.

С.Зорина напомнила, что Киевсовет своим решением от 24 июня 2004 года создал ООО "Муниципальный театр "Киев" с долей горсовета в уставном фонде в размере 51%, а 49% - в собственности ООО «Театр «Четвертая стена».

По словам С.Зориной, еще в 2006 году она выяснила, что некоторые положения устава театра «Киев» противоречат действующему законодательству относительно финансирования и использования бюджетных средств. Она отметила, что в уставе театра указано, что он будет иметь два источника финансирования: Киевский городской совет и ООО «Театр «Четвертая стена». При этом С.Зорина заметила, что в 2006-2008 гг. театр получал средства из городского бюджета.

«Это нонсенс, мы не выделяем средства ни на одно общество с ограниченной ответственностью» - сказала она, добавив, что для получения таким обществом бюджетных средств необходимо проводить тендер.

По словам С.Зориной, чтобы спасти театр, необходимо провести общее собрание и передать в коммунальную собственность те 49% ООО "Муниципальный театр "Киев", которые сейчас принадлежат ООО «Театр «Четвертая стена».