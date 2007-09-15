Кабмин выбрал Донецкую область, поскольку она не отвлекалась на политику

Правительство подписало Соглашение о региональном развитии с Донецкой областью первой из всех областей потому, что власти области не отвлекались на политическую ситуацию, а работали над программами развития, и довели эту работу до надлежащего уровня, необходимого для подписания документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Донецке на совещании по вопросам формирования местных бюджетов заявил и.о. премьер-министра, министр финансов Николай АЗАРОВ.

По его словам, губернаторы других областей увлеклись избирательной кампанией и «пустили на самотек работу по проектированию социально-экономического развития».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что власти Донецкой области грамотно подошли к определению приоритетов. Он отметил, что Донецкая область выбрала приоритетами строительство кольцевой дороги, строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту, экологические программы и реконструкцию водоканала.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, хотя для правительства основными приоритетами остаются социальная сфера, здравоохранение и образование, регионы должны самостоятельно для себя определять свои приоритеты.