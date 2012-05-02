Назад в 90-ые: в Киеве во время «разборки» убит директор СТО и еще двое мужчин

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 1 мая около 22.00 в дежурную часть Святошинского райуправления милиции поступило сообщение, что возле кафе, расположенного по улице Подлесной, слышны выстрелы. На место немедленно были направлены наряды милиции. Выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что конфликт со стрельбой возник между двумя группами граждан, которые работают и обслуживают свои автомобили на одной из станций техобслуживания в Святошинском районе. Днем между директором СТО и одним из работников произошел конфликт, решение которого стороны отложили на вечер и договорились встретиться в кафе по улице Подлесной.

Во время выяснения отношений директор СТО и двое его знакомых получили огнестрельные ранения, от которых умерли. Другие двое подозреваемых с места совершенного преступления скрылись. Их личности установлены. Теперь проводятся оперативно-розыскные мероприятия по их задержанию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Продолжается следствие.