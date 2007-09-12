Шлапак: Кабмин занизил показатели в проекте госбюджета-2008

Кабинет министров Украины занизил макроэкономические показатели, заложенные при формировании государственного бюджета на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

Он напомнил, что одно из замечаний Главы государства к проекту госбюджета касалось именно макропоказателей, на которых рассчитан бюджет 2008 года. «Президент предостерегал от ошибок, которые правительство допустило в конце 2006 года, когда верстался бюджет на 2007 год. Уже тогда глава государства указывал, что неправильный расчет макропоказателей – в первую очередь, размер номинального ВВП – может привести к существенной недооценке доходной части бюджета, а следовательно, к не совсем правильному бюджетному планированию на целый год», – отметил А.ШЛАПАК.

«Это первое замечание Президента, и пока мы не можем найти общего языка с правительством по этому вопросу», – сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, Кабмин ранее планировал номинальный ВВП на конец 2007 года на уровне 594 млрд. грн., а сейчас увеличил прогнозную цифру до 679 млрд. грн., то есть разница составляет 85 млрд. грн., или 14%. «Ошибка в 85 млрд. грн. не красит ни одного макроэкономиста. Она слишком большая и слишком серьезная», – отметил первый заместитель главы Секретариата.

По расчетам Секретариата Президента, номинальный ВВП на конец 2007 года будет составлять 700 млрд. гривен. Следовательно Кабмин, базируясь на заниженных прогнозах ВВП на 2007 год, также занизил его на 2008 г. «Мы убеждены, что цифра 679 млрд. гривен, которая есть в правительственных документах, – занижена, и смело можем говорить о том, что номинальный ВВП до конца года будет по меньшей мере 700 миллиардов», – сказал А.ШЛАПАК.