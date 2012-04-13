Кто владеет недвижимостью на Андреевском спуске

Андреевский спуск, который в последние дни оказался в центре скандала, — привлекательное место не только для гуляющих туристов и киевлян, но и для бизнесменов. Дома и участки здесь активно продаются и перепродаются. Газета «Сегодня» навела справки, кто владеет недвижимостью в этом районе.

Активно раздавать участки на Андреевском начали в начале 2000-х, хотя некоторые помещения ушли еще в 90-х. Крупные скандалы начались при власти молодой команды Черновецкого. Художники и галеристы, которые арендуют тут помещения, находящиеся в коммунальной собственности, постоянно отбивали атаки. Квадратные метры могли передаваться сразу двум собственникам, которые потом начинали выяснять отношения в судах.

По словам замглавы КГГА Михаила Кучука, несколько свободных участков на спуске были переданы практически за бесценок. «В основном, это происходило при власти команды Черновецкого. Мы сейчас будем выносить на сессию решения о возврате в город этих участков, только вот интересно, будут ли за это голосовать депутаты, ведь все это происходило при них. Например, участок по адресу Боричев ток, 33/6 (угол с Андреевским), который был выделен фирме «Сула». За ней стоит брат экс-президента Ющенко — Петр Андреевич», — утверждает Кучук.

Также, по словам Кучука, под номерами №14—16 собирается строить 5—8-этажную гостиницу на 180 номеров с подземным паркингом ЧП «Маркон». Правда, проект не утвердили архитекторы и отправили на доработку, но земля осталась в собственности фирмы. Как говорят в Киевсовете, якобы за этой фирмой стоит очень влиятельный, но бывший сотрудник прокуратуры. А дом №34-г отведен частному лицу под строительство коттеджа.

Самая загадочная история с Замком Ричарда, пишет газета. Он оказался в руках американского гражданина с украинскими корнями Юрия Чопивского еще в конце 90-х. Владелец собирался приватизировать землю под замком, вложить туда $4 млн и открыть там дорогую гостиницу с бутиками и магазинами. Но памятник истории до сих пор стоит и разрушается.

Громкая история была и с домами №18 а, б, в. Тут арендовали мастерские художники, но потом дома передали в собственность ООО «Авиантбуд», и художники жаловались, что их постоянно угрожают выселить. Эту компанию связывают с депутатом Киевсовета миллионером Александром Лойфенфельдом и его бывшей супругой Розалией Бондарской. Сам Лойфенфельд сказал журналистам, что он уже вышел из этого бизнеса, хотя в Киевсовете уверяют, что это не так.

Здания на Андреевском продаются до сих пор. Например, сейчас в интернете есть объявление о продаже здания. Какого, правда, не говорят. «Это двухэтажное здание напротив дома Булгакова. Оно хорошо подойдет под гостиницу. Хоть владелец и уверяет, что это не памятник, но я бы не рисковал что-то там сносить, а то отберут», — советует риелтор Вадим. Цена — $2 млн.

Бизнесмен и депутат Ринат Ахметов признал, что снос на Андреевском был ошибкой: «Я обещаю, что компания СКМ вернет первозданный облик разрушенным фасадам. Кроме того, мы поможем городу в восстановлении Андреевского спуска».

Гендиректор «ЭСТА Холдинга» Николай Нестеренко извинился за стройку на Андреевском: «Несмотря на все разрешительные документы, проект, который так не воспринимается киевлянами, не должен реализовываться. Компания обещает создать общественный совет, который решит, что будет на спуске.