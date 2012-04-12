Ахметов: произошла ошибка, мы все исправим

Об этом говорится в заявлении Ахметова, распространенном его пресс-службой в среду.



"Андреевский спуск - это символ Киева, его история, и я благодарен всем, кто не остался равнодушен к возникшей проблеме", - цитирует Украинская правда.

"Компания ЭСТА, изучив мнения киевлян, решила отказаться от строительства делового центра еще в марте. К сожалению, после этого решения были допущены две грубые ошибки. Во-первых, действия компании не были скоординированы. Во-вторых, они не были разъяснены общественности. Таким образом, главные принципы СКМ - открытость и прозрачность - были нарушены. Я обещаю, что компания СКМ вернет первозданный облик разрушенным фасадам. Кроме того, мы поможем городу в восстановлении Андреевского спуска", - заявляет Р.Ахметов.