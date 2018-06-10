Андреевский спуск пожинает плоды земельного дерибана

Уже несколько месяцев легендарный Андреевский спуск закрыт для прогулок: его перерыли вдоль и поперек - мол, ведется реконструкция. Это объяснение с самого начала не вызвало восторга у киевлян - ну зачем нам "усовершенствованный", модернизированный Спуск? Защитники древнего Киева заявляли зимой, что от таких безграмотно вырытых котлованов на Андреевском рушатся дома.

Оказалось впоследствии, что на спуске должны вырасти новые здания. Наиболее грандиозным сооружением должен стать офисный центр "Андреевский Плаза" от Ахметова... Но эта угроза почему-то не волновала ни столичную, ни государственную власть. Пока во вторник не стало известно, что на днях на Андреевском снесли три дома. Общественность возмутилась, пригрозила, что принесет к окнам фирмы Ахметова мусор со стройки. На следующий день у олигарха дали слово не строить "Плазу", зато там должна появиться какая-то арт-площадка.

И все равно никто толком не знает, что будет построено на месте снесенных домов. Но проблема не только в "Плазе", ведь сообщают и о других возможных сносах из-за застройки. Всего на Андреевском вроде должно быть построено от 10 до 15 новых домов...

Бесконтрольная раздача земли на спуске, на котором могут возникнуть всевозможные торговые центры, приносит свои "плоды".

Кто должен ответить за все это?

Известный защитник архитектурного облика столицы, депутат Киевсовета, председатель комиссии по вопросам культуры Александр Бригинец предупреждает, что киевские холмы - это песок и много слоев воды, поэтому Киев - не Манхеттен, и строить здесь высотки - дело очень рискованное. Сырецкая трагедия тоже была обусловлена ​​тем, что не учли потоки подземных вод.

«Наш город не создан для строительных экспериментов, - сказал он. - В этом смысле Замковая, Черепанова гора, холмы, на которых расположена Лавра, - совсем не подходят для крупного строительства. Туда нельзя глубоко погружаться. Ведь если перекрыть движение воды, то неизвестно, куда она пойдет и что из этого выйдет».

Андреевский спуск, по мнению Бригинца, действительно имеет немало проблем, там много домов, как и во всем старом Киеве, доведены до такого состояния, что их владельцы ждут, пока они упадут, чтобы на том месте построить новые. Для Киева это не чудо, когда владелец уничтожает свой дом, чтобы на его месте построить что-то из стекла и бетона.

Своеобразным «спасением» для Андреевского спуска была нехватка современных коммуникаций, из-за чего там невозможно было запустить новые мощные объекты. Скажем, так называемый «Замок Ричарда» давно должен был стать гостиницей, но его не смогли подключить к нормальным коммуникациям, и гостиницей он так и не стал.

Сейчас власть решила взяться за реконструкцию сетей и реставрацию Андреевского спуска. Конечно, о той части, которая связана с реставрацией, считает Бригинец, «забыли». «Мне позвонили жители дома 32 или 34 и сообщили, что фасад их дома реставрируют люди, которых наняли на вокзале, - сказал депутат. - То есть на самом деле никто серьезно не реставрирует фасады. Главная задача власти - заменить коммуникации. Причем они так разрыли Спуск, чтобы за зиму дома еще больше разрушились».

Бригинец показывает вывод Союза архитекторов, в котором говорится, что дома очень «постарели».

По его мнению, это делалось для того, чтобы помочь застройщикам быстрее разрушить Андреевский спуск, а также под шумок (когда все разрыто и перекопано) начать определенные строительные работы.

После того, как уложат трубы, по словам Бригинца, Андреевский спуск могут забетонировать. «То, что я видел на схеме, - говорит он, - это некая смесь бетона с кусками брусчатки. Такое покрытие ничем не будет отличаться от асфальта, хотя внешне вроде бы похоже на брусчатку». Когда-то брусчатку клали так, что между камнями, особенно между крупными, оставались большие щели, чтобы вода проникала в землю, а не текла по поверхности. По новой схеме, объясняет Бригинец, вода не сможет уходить под землю, а это разрушит микроклимат, который складывался здесь веками, что приведет к общему разрушению. Скажем на Европейской площади пытались сделать такие «мертвые покрытия», но безуспешно: она все время ломается - то проседает, то разбухает.

Если на Андреевском построят подземные паркинги, то 3-4 верхние слои воды будут перекрыты. Вода будет искать пути, как их обойти, тем самым будет уничтожать все те новые здания.

Что же в конце концов ждет Андреевский спуск?

«Я общался с несколькими экспертами, и они толком не знают, что происходит на спуске, - делится Бригинец. - Решение о строительстве принималось не за один день. Вполне могу предположить, что далеко не все знает и главный архитектор Киева, не все знает председатель КГГА».

Программа реконструкции предусматривает только замену коммуникаций. Строительство, а также снос домов, по словам специалистов, происходит за пределами этой программы и никакого отношения к ней не имеет. Отношение только то, что никакие строительные работы не имели смысла, если не были реконструированы коммуникации. Господин Попов будет совершенно прав, когда будет говорить, что реконструкция не предполагает никакого строительства. В то же время эта реконструкция открывает путь к активизации строительных работ, которые были бы согласованы в разное время и ждали своего часа.

Бригинец считает, что главная проблема в недостатке независимой экспертизы. Когда сегодня эксперты говорят, что тот или иной дом не является памятником архитектуры, то это вовсе не означает, что он не является памятником.

Даже если дело дойдет до суда, то кто будет доверять его решению?

Власть в таких случаях действует хитро и коварно. «Находятся» общественные организации, которые поддерживают ее решения и даже приводят какие-то аргументы...

Мы слышали отзывы каких-то структур, которые якобы отстаивая Спуск, выступают за ... его реконструкцию-реставрацию. Одна из структур, лояльная главе киевской горадминистрации Александру Попову, призвана «работать» с художниками на спуске, говорит Бригинец. В двух домах - № 18 и № 36 - размещены мастерские Союза художников. 18-й дом - напротив музея Булгакова, там планируют построить гостиничный комплекс. «И мне недавно гордо сообщили, что с художниками договорились, им дадут другие мастерские. - делится защитник Киева. - То же самое с домом 36: его предлагают выставить на аукцион, а художников отселить в другое место. В одном случае договорились застройщики, во втором - власть. У меня сразу возникает предложение, так, может, кто-то договорится с монахами Лавры и предложит им условия с кондиционерами, чтобы отселить их оттуда?"

Андреевский спуск принадлежит не художникам, не галеристам и даже не обществу, которое организует людей, которые там живут. Спуск принадлежит всем киевлянам, так же, как и Лавра, отмечает он.

Не надо пытаться найти все проекты и схемы по Спуску, потому что их просто нет в каком-то сводном виде, убежден депутат Киевсовета. О намерениях построить определенные здания на Андреевском ему стало известно во время обсуждения реконструкции улицы. Но ему так и не удалось найти документы, которые точно показывали, как она будет выглядеть после всех этих застроек.

Бригинец напоминает, что Андреевский спуск - относится к территории заповедника "Древний Киев", поэтому любое строительство на нем имеет строгие ограничения. Однако при нынешней власти на такие вещи мало кто обращает внимание. «Когда я поднимал вопрос, как можно строить в заповеднике, скажем "общественный центр" (о чем сообщалось), мне было сказано, что у нас нет границ заповедника», - говорит депутат. То есть не существует документа, который бы определял территорию "Древнего Киева". В соответствующем постановлении определяется названиями улиц, а четкой линии или карты нет!

По словам Бригинца, пока ни один вопрос относительно незаконной застройки в исторической части Киева в наших судах решить не удалось, кроме случаев, если такая застройка мешала кому-то из близких к власти людей.

По мнению депутата, на спуске построят более полутора десятка домов, и понятно, что после массовой застройки, там не будет никаких художественных уголков, а улица станет проезжей.

Вместе с тем директор "Института города" Александр Сергиенко указывает, что благодаря активности общественности компания «ЭСТА Холдинг», которая намеревалась строить «Андреевский плаза», отказалась от этой идеи, что, по его словам, должно стать уроком для остальных застройщиков.

Он напомнил, что в Киевсовете инициируется создание комиссия по контролю за застройкой Андреевского спуска. Если такая комиссия появится, она обязана проверить землеотвод на исторической улице (там их, по разным данным, от семи до десяти), рассмотреть их, вынести на рассмотрение сессии Киевсовета с целью отмены. Это будет оптимальное решение, считает господин Сергиенко.

Далее, по его словам, необходимо разработать «концепцию жизнедеятельности Андреевского спуска». Там следует предусмотреть, что мы «фиксируем» Спуск в том виде, каким он является сейчас. Если должно быть что-то достроено, то это нужно оговорить в той концепции. «Да, там много мест, но, как по мне, стоит сделать скверики, чтобы не навредить», - считает эксперт.

Дальнейшим шагом, говорит он, должно быть создание соответствующего проекта. Также требуется специальный совет, возможно общественный, который бы определял, как реализован этот проект, за какие средства. Сергиенко отмечает, что проект должен предусматривать «главное» - сохранение зоны, «где можно удобно гулять».

Почему же начали реконструкцию исторической улицы без концепции?

Еще в ноябре прошлого года, напоминает Сергиенко, господин Попов в Киевсовете «рассказывал, клялся, что они не изменят внешний вид Спуска, потому что это дух Киева». Он отмечал, что реконструкция касается только инфраструктуры. А еще главный архитектор Киева Сергей Целовальник обещал поменять старую брусчатку на австрийскую. Вот этим и должна была закончиться реконструкция.

Но мы видим, чем все обернулось. Наконец стало ясно, что модернизацию инфраструктуры начали лишь для того, чтобы взяться за большое строительство.

Как это соответствует духу времени в Украине, когда говорят одно, а подразумевают совсем другое.

Оксана Климончук