Кире Муратовой дали ”Золотое яблоко”

Подведены итоги VII фестиваля «Кино-Ялта», победители кинофестиваля получили призы в четырех номинациях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре фестиваля, приз «Большое золотое яблоко» за лучший фильм был отдан российскому режиссеру Павлу ЧУХРАЮ за картину «Русская игра».

«Золотое яблоко» «За лучшую режиссерскую работу» получила режиссер Кира МУРАТОВА за украинский фильм «Два в одном».

«Золотое яблоко» «За лучшее исполнение мужской роли» получил актер Александр БАЛУЕВ за игру в украинском фильме «Инди».

«Золотое яблоко» «За лучшее исполнение женской роли» было вручено актрисе Зое КАЙДАНОВСКОЙ - исполнительнице главной роли в российской кинокартине «Ничего личного».

Специальное упоминание жюри получили актриса Елена ЯЦКО - за блестящее исполнение роли второго плана в российском фильме «Враги», а также Анастасия ЗЮРКАЛОВА - за яркий дебют, вселяющий надежду, в российской картине «Аврора, или что снилось спящей красавице».

Также организационным комитетом и дирекцией фестиваля в лице Рената ДАВЛЕТЬЯРОВА был вручен специальный приз «За верность профессии». Его обладательницей стала актриса Ада РОГОВОЦЕВА.

Итоги фестиваля были подведены на торжественной церемонии закрытия «Кино-Ялты 2007», прошедшей в Массандровском дворце в Крыму сегодня ночью. На церемонии закрытия были приглашены режиссер Федор БОНДАРЧУК, актеры Марат БАШАРОВ, Гоша КУЦЕНКО, Александр ФИЛИППЕНКО, Александр БАЛУЕВ, режиссер Александр СТРИЖЕНОВ, режиссер-постановщик Дмитрий БОРЩЕВСКИЙ, актриса Ольга ОРЛОВА, писатель и драматург Аркадий ИНИН и др. Режиссером-постановщиком вечера стал Алексей АГРАНОВИЧ. По его словам, церемония закрытия была посвящена городу Ялта "как месту романтических встреч, как месту любви".

Как сообщал УНИАН, VII фестиваль продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта 2007» проходил 4-9 сентября. В конкурсном показе фестиваля принимали участие 8 фильмов: по 4 картины от Украины и России. От Украины - кинокартина «Два в одном» (режиссер - Кира МУРАТОВА); фильм «Инди» (режиссер - Александр КИРИЕНКО); «Аврора» (режиссер - Оксана БАЙРАК); «У реки» (режиссер - Ева НЕЙМАН). От России в конкурсном показе представлены киноленты «Русская игра» режиссера Павла ЧУХРАЯ; «Враги» (режиссер - Мария МОЖАР); «Ничего личного» (режиссер - Лариса САДИЛОВА) и «Натурщица» (режиссер - Татьяна ВОРОНЕЦКАЯ).

В этом году в жюри кинофестиваля вошли: от украинской стороны – кинокритик и главный редактор журнала «Кино-Театр» Лариса БРЮХОВЕЦКАЯ, кинопродюсер и заслуженный работник культуры Украины Николай МАЗЯР, а от российской - режиссер и призер международных и российских кинофестивалей Алескандр ВЕЛЕДИНСКИЙ, сценарист и писатель Аркадий ИНИН, актриса, народная артистка России Лариса УДОВИЧЕНКО. Председателем жюри был кинорежиссер Роман БАЛАЯН.

Справка УНИАН. Фестиваль «Кино-Ялта 2007» проводился при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации, Министерства культуры и туризма Украины и Совета министров Автономной Республики Крым.

Генеральным продюсером кинофестиваля является генеральный директор компании «Интерфест» Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ. Соорганизатором и спонсором фестиваля является киностудия «Ялта-фильм» (продюсер киностудии – Андрей НОВИКОВ).