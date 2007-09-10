Тимошенко подписала контракт с представителями 300 компаний Европы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО презентовала и подписала контракт с инвесторами, представляющими свыше 300 ведущих компаний Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, контракт, который был подписан сегодня, представляет собой платформу политических ориентиров, содержащихся в программе БЮТ «Украинский прорыв» и которые правительство этой политической силы будет осуществлять для поощрения и поддержки внутренних и иностранных инвестиций.

В частности, в контракте отмечается, что БЮТ будет поддерживать прозрачную приватизацию и экономическую политику, а также инициативы для инвестирования на равных условиях. Кроме того, в документе отмечается, что для создания более привлекательного инвестиционного климата БЮТ будет демонстрировать эффективное управление и соблюдение верховенства права на всех уровнях.

Контракт касается 33 отраслей, где необходимо принять срочные меры для поощрения иностранных инвестиций. Эти мероприятия включают программу, направленную на развитие основ современного управления, установления необходимой правовой стабильности для постоянного притока инвестиций, внедрения бюджетно-налоговой и административной политики, поддерживающей инвестиции, проведения земельной реформы и др.