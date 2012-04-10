Днепропетровские чиновники организовали себе отдельные автополосы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В нарушение требований действующего законодательства, без соответствующих решений исполкома Днепропетровского городского совета, лишь на основании предписаний Государственной автомобильной инспекции были отделены полосы движения для служебного автотранспорта по ул. Ленина на участке между ул. Мечникова и прос. Карла Маркса (1998 г.) и по ул. Героев Сталинграда -ул. Барвинковской (2010 г.)», - отмечается в сообщении прокуратуры.

С целью ликвидации ограничений и обеспечения безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках, соответствующие дорожные знаки демонтированы, отделенные полосы движения ликвидированы.