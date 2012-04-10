Убийце трех женщин мажору Рудю дали 6 лет и отпустили на волю

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Запорожской области, требовавшей ужесточить приговор, вынесенный Д.Рудю судом первой инстанции (5 лет лишения свободы и 3 года запрета на управление ТС – УНИАН) и приговорить подсудимого к 7 годам лишения свободы.

В то же время прямо из зала суда Д.Рудь вышел на свободу.

«Поскольку в ходе судебного заседания не подавались ходатайства об изменении подсудимому меры пресечения, избранной ранее (залог в 17 тыс грн – УНИАН), до вступления решения суда в законную силу (т.е. в течение месяца – УНИАН) именно эта мера пресечения и будет действовать», - сообщили УНИАН в суде.

Как сообщил УНИАН представитель обвинения – прокурор отдела Запорожской облпрокуратуры Николай Наливайко, решение о том, будет ли прокуратура обращаться в кассационную инстанцию (Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел – УНИАН), будет принято после ознакомления обвинения с приговором Запорожского Апелляционного суда.

Защита о намерении обжаловать приговор Запорожского Апелляционного суда также пока не заявила.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года Д.Рудь на джипе сбил насмерть 3 женщин на пешеходном переходе Набережной Победы в Днепропетровске, после чего скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан правоохранителями. В отношении Д.Рудя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек».

В июне 2011 года Хортицкий районный суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы и, не смотря на многочисленные протесты представителей общественности, освободил Д.Рудя из-под стражи под залог в 17 тыс грн на период судебного следствия. Прокуратура Запорожской области обратилась в Апелляционный суд региона по поводу ужесточения наказания подсудимому до 7 лет лишения свободы.

На заседание суда 29 февраля Д.Рудь не явился. Его адвокат заявил, что «подзащитный заболел». 14 марта подсудимый не явился в суд вновь и также со ссылкой на болезнь. Коллегия апелляционного суда во второй раз за две недели перенесла слушание дела – назначив новое судебное заседание на 21 марта, однако и на него Д.Рудь не прибыл. Ситуация повторилась 2 апреля, после чего было вынесено решение о принудительном приводе подсудимого в суд и сегодня, 10 апреля, Д.Рудь сам прибыл на судебное заседание.