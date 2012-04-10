Четверо бандитов три дня издевались над бизнесменом, требуя выкуп

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД в области.

Как уточнили в милиции, одной из последних жертв четверых бандитов, трое из которых оказались рецидивистами, стал захваченный местный предприниматель, жена которого обратилась за помощью в милицию. В течение трех суток садисты жестоко избивали пленника, угрожали убить, требуя от жены выкуп в размере 10 тыс долл. В подтверждение серьезности своих намерений женщине давали прослушивать по телефону звуки издевательств над ее мужем.

Согласно документально закрепленным фактам, фигурантам по уголовному делу, которое передано в суд, придется нести ответственность по признакам ст. 257 (бандитизм), а также другим статьям УК Украины, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет.