Четверо бандитов три дня издевались над бизнесменом, требуя выкуп
Сотрудники УБОП МВД в Одесской области обезвредили бандитскую группировку, причастную к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе похищению людей с целью получения выкупа.
|Садисты жестоко избивали пленника, угрожали убить, требуя от жены 10 тысяч долларов
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД в области.
Как уточнили в милиции, одной из последних жертв четверых бандитов, трое из которых оказались рецидивистами, стал захваченный местный предприниматель, жена которого обратилась за помощью в милицию. В течение трех суток садисты жестоко избивали пленника, угрожали убить, требуя от жены выкуп в размере 10 тыс долл. В подтверждение серьезности своих намерений женщине давали прослушивать по телефону звуки издевательств над ее мужем.
Согласно документально закрепленным фактам, фигурантам по уголовному делу, которое передано в суд, придется нести ответственность по признакам ст. 257 (бандитизм), а также другим статьям УК Украины, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет.