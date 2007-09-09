Мэр Киева передал зубную боль в другое Главное управление

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился переподчинить столичную городскую стоматологическую поликлинику на ул. Пимоненко, 10-а, Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения.

Об этом идет речь в распоряжении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “О проведении мероприятий для реорганизации коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника», текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно документу, ГУ здравоохранения совместно с постоянными комиссиями Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты и по вопросам собственности должен подготовить проект решения Киевского городского совета для вынесения на рассмотрение ближайшего заседания сессии о реорганизации коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника» в коммунальное лечебное заведение управления здравоохранения.

Более того, в документе отмечается, что в проекте решения Киевсовета должно быть предусмотрено максимальное высвобождение площадей, переданных в аренду коммерческим структурам, для предоставления медицинских стоматологических услуг широким слоям населения.

Как сообщается в распоряжении мэра, решение принято с целью обеспечения эффективного и доступного для всех граждан медицинского бесплатного обслуживания, создания надлежащих условий для внедрения социальных программ по предоставлению медико-стоматологической помощи малозащищенным слоям населения.

Выполнение этого распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял под личный контроль.

Как сообщал УНИАН, 13 августа заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что за грубые нарушения финансово-бюджетной дисциплины распоряжением Киевской городской государственной администрации освобожден от должности директор коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника» Анатолий КРУТЬ.

Столичный мэр поручил Управлению кадровой работы и наград КГГА организовать проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя городской стоматологической поликлиники. До объявления результатов этого конкурса сроком на шесть месяцев исполняющим обязанности директора предприятия назначен Юрий БАБАСКИН.

1 сентября в помещении стоматологической поликлиники в Киеве по ул. Пимоненко, 10-а, произошел инцидент, по поводу которого на следующий день министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ выразил возмущение. Тогда по указанию руководства Киевской городской государственной администрации силовыми методами было захвачено помещение Киевской городской стоматологической поликлиники, сообщили в пресс-службе министру.

Позже Ю.ГАЙДАЕВ отметил, что вопрос с руководством городской стоматологической поликлиники должен быть решен только в правовом поле. Он сообщил, что Шевченковский районный суд столицы принял постановление по иску А.КРУТЯ, в соответствии с которым руководство клиникой на время пребывания ее директора Анатолия КРУТЯ на больничном, должен осуществлять его заместитель, а не Ю.БАБАСКИН.

По словам Ю.ГАЙДАЕВА, сейчас “все возвращено в правовое поле”. “Давайте подождем. Есть судебные инстанции, есть закон ”, - добавил он.

В свою очередь И.КІЛЬЧИЦЬКАЯ сообщила, что столичные власти хотят перевести стоматпоклинику в подчинение ГУ здравоохранения, поскольку до этого времени она была подчинена ГУ коммунальной собственности.

На сегодняшний день КГГА обжалует постановление Шевченковского райсуда в апелляционном суде.

Инцидент 1 сентября сейчас изучает также межведомственная правительственная комиссия, которая должна предоставить выводы до 15 сентября.