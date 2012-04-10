Блатные «ксивы» для защиты от ГАИ и парковщиков стоят от 200 долларов

Стоит только "забить" в поиск "Куплю удостоверение", как появляется масса ссылок на продавцов документов.

Как пишет ТСН.ua, в таком интернет-магазине можно приобрести свидетельство о браке и сразу же свидетельство о разводе. Можно получить свидетельство о рождении любого года, диплом какой угодно специальности.

А можно - служебное удостоверение. Один из сайтов предлагает полное разнообразие ксив на любой вкус и размер кошелька.

Спецталон СБУ с проводкой. Специальный талон Службы Безопасности Украины и к нему - выписка из ГАИ. Реальный: с проводками по всем документам и базам СБУ и ГАИ. Ваш автомобиль будет числиться как автомобиль СБУ. Данный талон запрещает досмотр вашего автомобиля, дорожной и водительской документации, а также пассажиров (попросту говоря, вы можете возить что угодно, спокойно ездить на красный свет). Если талон решат проверить по базе, он там будет, все официально. ГАИ обязуется обеспечить вам беспрепятственный проезд по всей территории Украины. Талон выдается на двухлетний срок. Сроки на оформление: 2-3 недели. Стоимость: $ 2499.

Удостоверение сотрудника МВД. Стоимость $ 195, включая доставку по СНГ. Срок изготовления 2-5 дней.

Удостоверение помощника народного депутата. Срок оформления - 1-2 дня. Цена - до $ 200.

Удостоверение Администрации Президента Украины. Качественная подделка удостоверений Администрации Президента Украины и спецталонов Администрации позволяет беспрепятственный проезд по всей территории Украины, можно использовать при ношении незарегистрированного оружия.

Разрешение на спецсигналы. Разрешение на установку мигалок с проведением, со всеми документами. Разрешение выдается на четырехлетний срок. Срок оформления - две-три недели. Стоимость - $ 1599.

При этом Интернет-магазин рекомендует не пытаться поставить мигалки на Ferrari или Jaguar: "Будьте как все те, кто пользуется мигалками официально - скромный темный джип с затемненными стеклами прекрасно подходит для этого дела".

Но фальшивые свидетельства производятся не только любителями. На тематических сайтах есть и другие объявления, в которых указывается, что можно получить и подлинные документы напрямую от "конторы".

Вот одно из них: "Продам ксиву (помогу оформить) помощника министра МВД. Ксива легальная с полной проводкой! В Украине таких будет 5! Осталось 3! Проводка по всем базам. Номер машины вносится в базу ГАИ." Гайцы "только честь отдают, увидев машины. В комплекте ксива и лобовуха! ".

Или вот такое: "спецпропуска и талоны на 2012 и 2013 год. Разрешение МВД, Генеральной прокуратуры, прокуратуры г. Киева, Апелляционного суда, Кабинета министров, Верховной Рады, Администрации президента. Разрешения на парковку, визитки с подписью и т.д. Количество ограничено - 18 штук. Цена от 700 грн ".

Можно, конечно, предположить, что в объявлении говорится о фальшивке. Но есть свидетельства владельцев таких "ксив".

Андрей, житель областного центра, уже не раз пользовался ими. "У меня была железобетонная" ксива" во времена, когда ГАИ возглавлял генерал Дагаев. Стоила она дорого - 500 долларов, но это было более 10 лет назад, тогда эта сумма составляла четвертую часть стоимости квартиры в областном центре. С этим документом можно было вытворять что угодно - ездить хоть в нетрезвом виде, хоть на красный свет светофора ".

То, как Андрей получал "ксиву", доказывает ее подлинность. "Как называлась организация, где я ее получил, не скажу, потому что не очень разбираюсь в этой структуре. Но точно МВД. Хорошо помню, как приехал к дому, возле которого стояло много милиционеров, меня завели в какой-то кабинет, там вручили удостоверения , даже поздравили. Я расплатился и стал обладателем замечательного документа, который меня спасал от неприятного общения с гаишниками ", - рассказывает он и признается, что в последнее время ничего не покупает, но если бы что-то серьезное предложили, то не отказался бы. Были у него и другие "пропуска", но эта понравилась больше всего.

Среди других - удостоверения о членстве в общественных организациях. "Они не очень действенные, - делится опытом еще один наш собеседник, Александр. - Есть билет Украинской секции Международной полицейской ассоциации. Годовой членский взнос в ней - 800 грн. Формально не дает никакого статуса. В законе прописана организация как обычная. Но многие гаишников ведется на "ксиву" (она красивая, с жетоном, номером и т.п.). К тому же, много милиционеров уважают бывшего главу МВД Василишина, который является председателем Украинской организации этой ассоциации ".