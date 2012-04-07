Чиновник Госкомзема попался на взятке

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, к правоохранителям поступала информация о том, что руководитель горрайонного управления Госкомзема требует деньги с граждан за содействие в получении необходимых документов для продажи земельных участков.

Информация нашла свое подтверждение. Оперативники выяснили, что чиновник требует очередную взятку от гражданина, который хочет купить земельный участок и переоформить его на себя.

За содействие в оформлении документов для продажи земельного участка, ускорении процедуры переоформления этого же земельного участка на другое лицо и выдачу государственного акта на право собственности на землю, госслужащий затребовал 10 тыс. долларов. Работники милиции задержали чиновника «на горячем», когда он забирал указанную сумму из обусловленного места возле одного из коммерческих банков.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливается причастность этого чиновника и других лиц к аналогичным коррупционным деяниям.

Прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 УК Украины "Получения взятки".