Лидер “Патриота Украины” останется в СИЗО еще на два месяца

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социал-Национальной Ассамблеи.

Как отмечается в сообщении, А.Билецкий уже 4 месяца содержится в СИЗО.

Во время судебного заседания адвокат А.Билецкого заявил, что для содержания его подзащитного под стражей нет никаких оснований.

В пресс-службе также отметили, что “никакого доказательства, которое свидетельствовало бы против Андрея Билецкого, нет. Ни одна экспертиза не свидетельствует против него”.

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Как сообщал УНИАН, 23 августа 2011 года около 18.30 во двор харьковского офиса местной организации «Патриот Украины» зашел мужчина. Во время конфликта между ним и активистами организации произошла драка. Мужчина применил травматический пистолет. В результате столкновения в больницу попали трое ее участников – двое активистов организации «Патриот Украины» и человек, который во время драки применил пистолет. Возбуждено уголовное дело согласно ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

27 декабря возле подъезда собственного дома был задержан председатель организации «Патриот Украины» и СНА А.Билецкий. В «Патриоте Украины», ссылаясь на адвокатов, сообщили, что А.Билецкому в рамках дела о стрельбе в офисе организации инкриминируют совершение преступления согласно ст. 187 ч. 2 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Организация «Патриот Украины» заявила, что расценивает задержание А.Билецкого «как еще одну дерзкую попытку нейтрализации неподконтрольных власти украинских организаций, а также продолжение политических репрессий против националистов».