На доме Стравинского установят мемориальную доску

Соответствующее обращение ОО «Фестиваль «Ступени к небу» поддержала комиссия по вопросам наименований и памятных знаков КГГА, сообщил УНИАН член комиссии Александр Бригинец.

«В Киеве должны быть увековечены все художники, которые работали, родились или жили в столице Украины. Для того, чтобы киевляне и гости столицы, гуляя по городу, понимали, что это город с богатой историей и культурой, который вдохновлял на творчество многих культурных деятелей. Может тогда, осознавая деятельность и достижения известных людей столицы, киевляне активнее будут бороться за культуру своего города», - выразил надежду А. Бригинец.

*** Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) - российский композитор и дирижер украинского происхождения. Сын певца Федора Игнатьевича Стравинского. Отец композитора, Федор Стравинский, родом из Черниговской губернии, учился в Нежинском лицее, дебютировал в Киеве в 1873 году, а с 1876 года пел в Мариинском театре.

Значительную часть своих произведений И.Стравинский писал на украинской земле, а их источники находил в украинском фольклоре. Райским уголком для своего творчества И.Стравинский называл городок Устилуг вблизи Владимир-Волынского. Он приезжал сюда к семье. Здесь встретил свою любовь, женщину, с которой соединил свою судьбу, - Екатерину Носенко.

Творчество И.Стравинского выделяется образно-стилистическим разнообразием, наилучшими произведениями являются балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», хореографические сцены «Свадьба».