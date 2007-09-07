Янукович: У нас 60% труб импортных и 40% отечественных, а надо наоборот

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал украинским трубникам, что вопрос пошлин, установленных Европейской комиссией для украинских труб, будет поднят на саммите «Украина-ЕС» 14 сентября.

Как сообщается в пресс-релизе компании «Интерпайп», об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе посещения ЗАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод». (7 сентября премьер-министр находился с рабочим визитом в Днепропетровской области - УНИАН).

Согласно пресс-релизу, отвечая на вопрос сотрудников "Интерпайп НМТЗ" относительно пошлин, установленных Европейской комиссией, для украинских труб, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство будет работать над этой проблемой. “Премьер-министр подчеркнул, что и Украине, в свою очередь, нужно защищать внутренний рынок и уходить от импортной зависимости: «Сейчас у нас 60% труб импортных и 40% отечественных, а нужно, чтобы было наоборот», - приводятся в пресс-релизе слова премьер-министра.

Справка УНИАН. Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении бесшовных труб из Украины 1 марта 2005 года. 24 апреля 2006 года Евросоюз передал Украине материалы антидемпингового расследования, в соответствии с которыми ставки таможенной пошлины для украинских предприятий должны были составить: для «ЮТиСТа» - 26,2%, «Интерпайп Никопольского завода бесшовных труб «Нико Тьюб» и «Интерпайп Нижнеднепровского трубопрокатного завода» - 25,15%, «Днепровского трубного завода» - 12,3%, для других трубных предприятий Украины - 26,2%. Украинская сторона выразила несогласие с позицией ЕС относительно пошлин на бесшовные трубы, ссылаясь на соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС.

27 июня 2006 года Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на украинские бесшовные трубы в размере 12,3-25,7%. ЕК также ввела антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Хорватии (29,8%), Румынии (11,7-17,8%) и России (24,1%).

Пошлины в размере 12,3-25,7% для украинских производителей труб будут действовать пять лет. Наибольшая пошлина установлена на бесшовные трубы компании «ЮТиСТ» - 25,7%, а наименьшая - на продукцию «Днепровского трубного завода» - в размере 12,3%. «Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube» и «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» будут платить пошлину в размере 25,1%. Остальные украинские трубники, как и «ЮТиСТ», будут платить таможенную пошлину в размере 25,7%.