“Укрзалізниця” опровергает информацию об аварии в Киеве

Управление взаимодействия со СМИ “Укрзалізниці” опровергает информацию, распространенную интернет-изданием «ЗА Киев» и другими СМИ, о железнодорожной аварии, якобы имевшей место на станции Петровка в Киеве. Об этом сообщается в пресс-релизе “Укрзалізниці”, переданном УНИАН.

Как подчеркивается в сообщении, данная информация не соответствует действительности, на самом деле инцидент на станции Петровка случился еще в июне 2007 года.

“Управление взаимодействия со СМИ “Укрзалізниці” уже в который раз обращается к редакторам и журналистам с просьбой внимательно и взвешенно относиться к подготовке и написанию материалов и не использовать архивные материалы для создания мнимых сенсаций”, - подчеркивается в пресс-релизе.