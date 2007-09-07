Бандит отомстил обидчикам: один убит, двое ранены

В Симферополе бывший участник организованной преступной группировки, открыв стрельбу по своим обидчикам, одного человека убил на месте, еще двух - тяжело ранил.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму.

По информации ЦОС, 39-летний мужчина «всегда отличался буйным нравом и бандитскими наклонностями». «Во времена расцвета бандитизма на полуострове он входил в одну из ОПГ. С тех времен успел схлопотать себе срок за убийство, отсидеть в тюрьме и вернуться на родину. В 2006 году бандита снова осудили за неуплату алиментов, кроме того, он фигурировал в уголовном деле за причинение тяжких телесных повреждений. Собрав такой «букет» злодейств, он решил скрыться от следствия и суда в Симферополе», - сообщили в милиции.

Поселившись в Симферополе, бывший участник преступной группировки что-то не поделил с местными коммерсантами. Между хозяевами бизнеса и бывшим участником ОПГ неоднократно возникали ссоры. Однажды недруги столкнулись в одном из местных баров. Увидев своего противника, трое коммерсантов вывели его на улицу и сильно избили, после чего вернулись в бар.

Отлежавшись в квартире, избитый решил отомстить обидчикам. Прихватив заряженный шестью патронами револьвер, он вернулся в бар. Трое симферопольцев посчитали, что гость «вернулся за «добавкой», и решили снова его избить. Однако в это время мужчина сделал три выстрела под ноги своим обидчикам. Сделав еще три выстрела, он тяжело ранил двух человек, а еще один от полученных ранений скончался на месте. Выбросив оружие, мужчина сел в поджидавшую его машину и скрылся с места преступления.

В Симферополе был введен план оперативно-поисковых мероприятий «Сирена». Сотрудники милиции в течение ночи установили скрывшийся автомобиль, водителя, а затем адрес, где жил бывший член ОПГ. По горячим следам мужчину задержали. В настоящее время он арестован, ведется следствие.