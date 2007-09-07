7-летний мальчик нашел 3 кг ртути и 4 дня играл с ней

В Симферопольском районе Крыма Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, родители ребенка обнаружили опасные «игрушки» лишь спустя 4 дня. Как оказалось, мальчишка играл в огороде, разливая из трехлитровой резиновой колбы ртуть по баночкам.

На место происшествия выехала группа симферопольских спасателей и специалисты химической и радиационной защиты. Добиться от мальчика ответа, где он нашел «грушу» с ртутью, ни спасателям, ни родителям так и не удалось.

Как сообщил начальник химической лаборатории МЧС Дмитрий ПОПОЛЗУНОВ, спасатели смогли собрать лишь около полутора килограммов ядовитого вещества, поэтому во избежание последствий на всей площади возможного разлива ртути была проведена демеркуризация. «Пришлось снять грунт толщиной более 30 см и утилизировать. Всю собранную ртуть также уничтожили», - отметил Д.ПОПОЛЗУНОВ.

По информации спасателей, «ртутные игры» ребенка проходили на открытом воздухе, в 15 метрах от дома. «Возможно, это и спасло ребенка и домочадцев от неприятных последствий для здоровья», - отметили в МЧС.