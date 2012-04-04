В Киеве появятся улицы Данченко, Кавалеридзе, Нарбута

Новые улицы: Сергея Данченко, Ивана Кавалеридзе, Георгия Нарбута, - будут в Подольском районе между улицами Новомостицкая и Замковецкая.

Об этом УНИАН сообщил член комиссии по вопросам наименований и памятных знаков КГГА, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

«Я рад, что в столице будут больше улиц, связанных с историей и культурой Киева. Все три личности, именами которой будут названы улицы, заслуживают этого. К сожалению, новые улицы не такие большие, как хотелось бы для увековечения имен таких уважаемых и значительных для Киева людей, но лично моя позиция такова: нужно сегодня сделать то, что можно сделать сегодня. А не мечтать о том, что сделаем когда-то», - сказал А.Бригинец.

Он также сообщил, что ОК «Индивидуальных застройщиков «Новосел», которые обратились в комиссию, предлагали присвоить указанным улицам названия: ул. Европейская, ул. Липинская, ул. Синеводская, но комиссия не поддержала данные предложения.

А.Бригинец напомнил, что С.Данченко - украинский театральный режиссер, педагог, академик Академии искусств Украины, народный артист УССР, профессор, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, лауреат Государственной премии СССР; И.Кавалеридзе - украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист и Народный артист УССР; Г.Нарбут - украинский художник-график, иллюстратор, автор первых украинских государственных знаков (банкнот и почтовых марок), один из основателей и ректор Украинской Академии Искусств.