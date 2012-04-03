Украина получила «двойку» за инвестпривлекательность от ЕБА

Как сообщили УНИАН в ЕБА, индекс инвестиционной привлекательности Украины снижается уже третий квартал подряд.

По информации ЕБА, восприятие инвесторами рынка Украины продолжает оставаться негативным. Так, на вопрос, наблюдали ли респонденты какие-либо позитивные изменения в инвестклимате на протяжении последних трех месяцев, 77% опрошенных ответили, что никаких изменений к лучшему не произошло.

В то же время, инвесторы отметили ряд негативных тенденций, которые сегодня наблюдаются в экономике Украины. Так, в частности, 26% опрошенных считают, что политическая ситуация в стране является тем фактором, который делает Украину непривлекательной для инвесторов. "Резонансное заключение бывшего премьер-министра повлияло на отношение Украины-ЕС не лучшим образом, парафирование и подписание Соглашения о зоне свободной торговли и Соглашения об ассоциации значительно задержалось", - отмечается в сообщении ЕБА.

Респонденты также отметили проблемы, связанные с налоговой системой и новым Налоговым кодексом (25% опрошенных), усиление пресса со стороны государственных структур и зарегулированность рынка (18%). Среди других факторов, которые значительно ослабляют доверие инвесторов к Украине - коррупция (15%), несовершенная правовая среда (11%), непрозрачность судебной системы (5%), технические барьеры в процессе таможенного оформления и возмещения НДС - 13% и 7% опрошенных соответственно. 5% респондентов столкнулись с проблемами при получении банковских кредитов и ссуд.

В то же время, настроения и прогнозы респондентов относительно второй волны рецессии (58%) стали более оптимистичными по сравнению с предыдущим опросом (69%).

По словам президента ЕБА Томаша ФИАЛЫ, опрошенные представители компаний - членов ассоциации не смогли поставить позитивные оценки бизнес-климату в первом квартале 2012 г., несмотря на то, что на глобальном уровне в экономике наблюдается некоторое улучшение. "Ко всем существующим проблемам инвестклимата Украины добавилось ухудшение в некоторых макроэкономических аспектах - отношения с МВФ, торможение евроинтеграции и газовые отношения с Россией", - отметил Т.ФИАЛА.