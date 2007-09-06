Завтра в Киеве - дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются дожди, грозы, местами град, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет восточный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура в западной части ночью 7-12°, днем 12-17°, в Карпатах ночью 2-7°, днем 7-12°; в восточной части и в Крыму ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 20-25°.

8-9 сентября – облачно, временами дожди, в отдельных районах грозы, град, в центральных, а 8 сентября и в северных областях, в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди, только днем 9 сентября в южной части и восточных областях отдельные грозовые дожди. Ветер северо-восточный с переходом в западный, 7-12 м/с, 9 сентября в Крыму, Приазовье и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных, а 9 сентября и в северных и большинстве центральных областей 5-10°, на остальной территории 9-15°, на побережье морей, а 8 сентября и в восточной части и Крыму до 19°; днем в западных, северных, а 9 сентября и в центральных областях 11-16°, на остальной территории 17-22°, 8 сентября на востоке 25-30°.

10 сентября ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны временами дожди, на юге и востоке местами с грозами; 11 сентября преимущественно без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь, днем на западе умеренный дождь. Температура ночью 5-11°, днем 12-18°; в южной и восточной частях ночью 10-16°, днем 17-23°.

В Киеве и области 7 сентября ожидаются дожди, грозы, местами по области сильные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с (местами по области и в Киеве). Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°, по области ночью 13-18°, днем 20-25°.

8-9 сентября – облачно, временами дождь, гроза, местами град, днем 8 сентября местами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 8 сентября 9-14°, 9 сентября 5-10°; днем 11-16°.

10 сентября - временами дождь (ночью небольшой), 11 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 12-18°.