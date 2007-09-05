Кабмин решил вернуть Институт сухопутных войск из Львова в Одессу

Кабинет министров Украины принял решение вернуть учебный процесс курсантов Одесского института сухопутных войск из Львова в Одессу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер по вопросам координации деятельности правоохранительных органов Александр Кузьмук. Соответствующее постановление "О некоторых вопросах Одесского ордена Ленина института сухопутных войск" правительство приняло на сегодняшнем заседании.

В 2005 г. правительством было принято решение о переводе Одесского института сухопутных войск из Одессы во Львов. Это решение, по словам А.Кузьмука, вызвало многочисленные проблемы, поэтому в конце 2006 г. была создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером по гуманитарным вопросам Дмитрием Табачником.

Представители Одесской облгосадминистрации, Одесского облсовета и местной общественности неоднократно обращались в высшие органы власти с просьбой вернуть Институт в Одессу. После этого в конце июля 2007 г. по распоряжению премьер-министра В.Януковича в Одессе были проведены общественные слушания.

"Чтобы раз и навсегда прекратить все проблемные вопросы вокруг Одесского института сухопутных войск правительство сегодня приняло решение о его возвращении в Одессу", - сказал А.Кузьмук.

РБК-Украина

Сегодня 16.30 в УНИАН состоится пресс-конференция с трансляцией на “5 канале” министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО. Тема пресс-конференции: ”Решение правительства о возвращении Института сухопутных войск из Львова в Одессу является незаконным и ошибочным и не может быть выполнено”.