Указ Ющенко открывает ”Нафтогазу” большие возможности

Указ Президента Украины о приостановлении действия постановления Кабинета министров №1037 от 8 августа 2007 года "Об управлении государственными корпоративными правами ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) о передаче госпакета акций "Укртатнафты" от НАК "Нафтогаз Украины" Фонду государственного имущества фактически открывает возможность для создания национальной вертикально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК) на базе НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО.

«Приостановление решения правительства позволяет «Нафтогазу» установить контроль над менеджментом «Укртатнафты», консолидировать добычу и закупку сырья, перерабатывающие активы, и начать восстановление розничной программы», – заявил эксперт.

По мнению Р.ИЩЕНКО, «Нафтогаз» может консолидировать в ВИНК дочернюю компанию «Укргазвыдобування» (мощности по добыче газа и газового конденсата, Шебелинский ГПЗ), Кременчугский НПЗ, нынешние бензиновые и газовые заправки компании.

Также эксперт считает, что «Нафтогаз» сможет развернуть джобберскую программу привлечения АЗС и закупать на свободном рынке дополнительные объемы российской и украинской нефти для последующей переработки на «Укртатнафте».

Р.ИЩЕНКО акцентировал внимание на том, что в случае консолидации этих активов государство сможет контролировать около 25% розничного рынка нефтепродуктов.

«Контроль четверти розничного рынка позволит «Нафтогазу» и Минтопэнерго безо всякого административного давления, исключительно рыночными методами регулировать цены на бензин и дизтопливо в сторону их уменьшения», - уверен эксперт.

Эксперт также указал на то, что президентский Указ закрепляет контрольный пакет акций «Укртатнафты» в собственности Украины.

«Решение Президента пресекает все претензии татарских акционеров на спорный пакет акций «Укртатнафты», - заявил Р.ИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом (№ 819/2007 от 4 сентября 2007 года) приостановил действие Постановления Кабинета министров №1037 от 8 августа 2007 года «Об управлении государственными корпоративными правами ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта». Этим постановлением Кабмин передал госпакет "Укртатнафты" из управления НАК "Нафтогаз Украины" в управление Фонда государственного имущества.

В Указе отмечается, что пакет акций, который принадлежит государству в уставном капитале ЗАО «Укртанафта», входит в состав активов НАК «Нафтогаз Украины» и влияет на ее хозяйственную деятельность, в частности на кредитную политику.

По мнению Президента, отмеченное постановление Кабмина создает предпосылки для ухудшения финансово-экономического состояния и даже банкротства НАК «Нафтогаз Украины», целью деятельности которой является повышение уровня энергетической безопасности государства, обеспечения эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса. Это, в свою очередь, создает угрозу экономической безопасности государства.