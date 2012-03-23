Президент Ассоциации украинских банков: Верховная Рада подставила Януковича

Президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко считает, что отменой гарантированной суммы возврата вкладов в случае ликвидации банка в законе «О системе гарантирования вкладов физических лиц» парламентарии подставили Президента. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Безусловно, это большая ошибка. По существу в законе гарантировалась конкретная сумма, теперь полномочия по определению этой суммы остается на Административном совете. Причем, Административный совет изменился. Если раньше туда входили представители банков, которые 90% средств дают в тот фонд - Ассоциация украинских банков там была представлена, Национальный банк двумя людьми, Министерство финансов и Министерство экономики. На сегодня: Министерство финансов, Кабинет Министров, Комитет профильный парламента, и глава самого фонда - эти люди будут определять этот размер», - отметил Президент Ассоциации украинских банков.

«Я считаю, что здесь подставили Президента. В первом чтении этот законопроект прорабатывался при содействии Всемирного банка, всех профессиональных структур, он был отработан, на второе чтение внесли без согласования изменения, и мы получили вот такой закон», - добавил Сугоняко.