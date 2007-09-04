Ющенко: из-за ошибок Кабмина ”кому-то” ушли из бюджета 11 млрд. гривен

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство реалистичнее относиться к расчетам базовых макропоказателей при разработке проекта государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом глава государства указал, что речь идет в первую очередь о прогнозном показателе темпов роста ВВП.

“Претензия номер один, которая выходит из опыта предыдущих лет, и особенно 2007 года: нам серьезно не хватает реалистичности при расчете ВВП. Чтобы мы не повторили историю 2007 года, а история вообще позорная... Мы пришли к тому, что значительная часть финансового потенциала в бюджете не использована и не учтена. Она, очевидно, висит на корреспондентских позициях, на остатках этих счетов в учреждениях банков. Кто-то на них зарабатывает, но мы как политики не используем этот ресурс для развития. Кому такое нужно планирование?”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он указал на то, что в течение текущего года правительство трижды корректировало прогнозный показатель роста ВВП. Так, если при формировании бюджета 2007 года прогноз реального ВВП был зафиксирован на уровне 594 млрд. грн., то позже он был пересмотрен сначала до 636 млрд. грн., а потом до 679 млрд. грн.

В этой связи Президент отметил, что погрешность в базовых расчетах превысила 15%, в результате чего в доходной части бюджета не было учтено более 20 млрд. грн. Из этих средств 9,4 млрд. грн. были позже учтены в доходной части бюджета, а 11 млрд. “до сегодняшнего времени мы еще не смогли мобилизовать. Ими пользуется кто попало, только не украинская нация”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил обеспокоенность тем, что при формировании базовых макропоказателей на 2008 год прослеживается аналогичная тенденция. “По моему мнению, эта тенденция прослеживается в планировании 2008 года”, - сказал Президент, отметив при этом, что уже сегодня ведется дискуссия вокруг базового показателя реального ВВП, который фиксируется в пределах 810-860 млрд. грн. при прогнозируемой динамике роста 7,2-7,5%.

“Это потенциально дает возможность не досчитаться в доходах сводного бюджета приблизительно 15 млрд. грн.”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что указанные средства можно было бы направить на выполнение ряда социальных программ, которые остались недофинансированными в текущем году.

Как известно, Президент на начальной стадии формирования госбюджета на 2008 год обратился с письмом к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором предложил правительству при разработке бюджета предусмотреть его дефицит на уровне не более 2% ВВП при прогнозном номинальном ВВП 860 млрд грн.

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза инфляции 7,5%, показателя роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.